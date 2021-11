Am Mittwochnachmittag, 3. November, soll ein Mann in der Homburger Bahnhofshalle eine Frau zu Boden geschlagen haben. Wie die Polizei berichtet, sei es gegen 16 Uhr in der Bahnhofshalle zum Streit gekommen. Zunächst habe die etwa 40-Jährige (weiße Hose, bunte Haare) einen 20-Jährigen beschimpft. Dieser habe die Frau daraufhin attackiert und ihr so stark gegen die Wange geschlagen, dass sie zu Boden stürzte. Anschließend habe sich die etwa 40-Jährige entfernt; sie sei immer noch unbekannt. Der 20-Jährige wurde von Polizisten vor Ort angetroffen, kontrolliert und dann entlassen. Die Polizeiinspektion Homburg sucht nun vor allem Zeugen, die etwas über die Identität der Frau wissen. Die Beamten nehmen Hinweise unter Telefon 06841 1060 an.