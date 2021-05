Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstag gegen 19.50 Uhr in der Schillerstraße die Heckscheibe eines Mercedes C-Klasse eingeschlagen hat. Kurios: Der 34-jährige Fahrer saß zu diesem Zeitpunkt im Wagen und wartete. Laut Polizei versuchte er, den Täter zur Rede zu stellen, worauf dieser Richtung Herzogstraße flüchtete, etwas in einen Vorgarten warf, sich umdrehte und über den Goetheplatz in die Dinglerstraße und weiter in die Kreuzbergstraße lief. Dort verlor ihn der 34-Jährige aus den Augen. Durch Zeugen erfuhr er, dass der Täter auf der Flucht an der Ecke Kaiser-/Dinglerstraße sich der Jacke und des Pullovers entledigte. Die Kleidungsstücke konnten ebenso sichergestellt werden wie eine kurze Hundeleine, die der Täter in einen Vorgarten geworfen hatte. Mit ihr hatte er vermutlich die Heckscheine eingeschlagen, so die Polizei. Der Flüchtende wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, schmale Statur und Drei-Tage-Bart. Er trug ein graues, zerrissenes T-Shirt und eine kurze, khakifarbene Hose. Er hatte einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke Warzone mit Camouflage-Muster an den Rückseiten der Ärmel sowie eine granola-farbene Regenjacke mit Kapuze und Känguru-Brustbeutel weggeworfen. Vor der Tat hatte eine junge, dunkelhaarige Frau den Mann begleitet. Sie soll 1,65 Meter groß sein, 25 bis 30 Jahre alt und eine graue Nike-Jogginghose mit grünen Seitenstreifen, einen grauen Pullover sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben. Beide hatten eine schwarze französische Bulldogge und einen Mops dabei. Hinweise an die Polizei, Telefon 06332/9760.