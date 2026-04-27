Als das evangelische Krankenhaus schloss, verloren viele mehr als nur ihren Arbeitsplatz. Für Hebamme Tanja Roth war es ein Einschnitt, der ihr Leben nachhaltig verändert hat.

„Für uns kam das völlig überraschend. Es war ein riesiger Schock“, erinnert sich Tanja Roth aus Hornbach. Sie ist Hebamme, arbeitete bis zum Ende im evangelischen Krankenhaus, ehe dieses vor zehn Jahren endgültig geschlossen wurde. Die Geburtenstation im Evangelischen hat sogar ein paar Monate vor den restlichen Stationen dichtgemacht. „Für uns Hebammen stellte sich damals natürlich die Frage: Wie geht es für uns weiter? Wo gehen die Frauen hin, um ihr Kind auf die Welt zu bringen?“

Im Evangelischen war Roth als sogenannte Beleghebamme tätig. Das heißt: Sie arbeitete freiberuflich, war nicht im Krankenhaus angestellt, hatte mit der Klinik aber einen Vertrag, dass ihre Frauen dort entbinden konnten. Eine Kündigung hat sie somit vor zehn Jahren nicht bekommen. „Dennoch wurde uns die finanzielle Existenz genommen“, sagt sie.

Eine Frau, die sich im April bei Roth anmeldet, entbindet im November und Dezember. Roth begleitet sie in dieser Zeit, entsprechend kalkuliert sie Einnahmen und Ausgaben auf ein halbes Jahr. Das biete finanzielle Sicherheit. Als das evangelische Krankenhaus dichtmachte, wurde ihr von heute auf morgen ein Großteil ihrer Einnahmen genommen, weil die Frauen in anderen Kliniken entbinden mussten.

Hebamme: Im Evangelischen war man eine Familie

Ihre Frauen mussten sich damals binnen kürzester Zeit andere Kliniken zum Entbinden suchen. Roth konnte ihre Geburten in anderen Krankenhäusern nicht begleiten; in Pirmasens oder am Kohlhof sind andere Beleghebammen tätig. Nach der Klinikschließung musste sich Roth erst einmal neu sortieren, erzählt sie. Für sie stellte sich die Frage, ob sie überhaupt in einer anderen, weitaus größeren Klinik als dem Evangelischen arbeiten wollte. „Das Evangelische war nicht nur ein Krankenhaus. Es war wie eine kleine Familie, mein zweites Zuhause“, erinnert sie sich sichtlich bewegt.

2016 hing Roth die Geburtshilfe erst einmal an den Nagel und bot nur noch Vor- und Nachsorge an. Das ging drei Jahre so. Die Geburtenbegleitung fehlte ihr jedoch immer mehr. „Für mich hat sich das nicht vollständig angefühlt“, sagt sie offen. 2019 wagte sie dann den Schritt und fing als Beleghebamme in der Homburger Uniklinik an. „Am Anfang kostete mich das Überwindung“, gibt Roth zu. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sie sich in Homburg wohlfühlte. „Ich habe gelernt, dass es auch in einer großen Uniklinik mit Maximalversorgung familiär sein kann.“

Ein Andenken aus dem Evangelischen

An ihre letzte Geburt im evangelischen Krankenhaus erinnert sich Roth nicht mehr – dafür umso intensiver an ihren letzten Tag. „Ich bin noch einmal durch beide Kreißsäle gegangen, dann über die Station. Ich habe mir alles ganz bewusst eingeprägt und mich verabschiedet. Das war ein unglaublich schwerer Moment, bei dem auch die eine oder andere Träne geflossen ist.“

Das Evangelische bleibt Roth immer in Erinnerung. Wenn sie heute noch am siebenstöckigen Hochhaus am Himmelsberg vorbeifährt, denkt sie unweigerlich an früher. Ein Andenken aus der Klinik hat sie nach der Schließung ersteigert – es hat heute einen festen Platz in ihrer Hornbacher Praxis: eine alte Säuglingswaage mit analogem Ziffernblatt. Auf dem gusseisernen Standfuß klebt noch ein Aufkleber mit der Aufschrift: „Ev. Krankenhaus Zweibrücken, Station 1“. „Diesen Aufkleber werde ich niemals abreißen“, sagt sie.

Beim Verfall zuzugucken, tut weh

Wie könnte es mit der Hülle des evangelischen Krankenhauses weitergehen? Wünscht sich Roth noch einmal eine Geburtenstation in Zweibrücken? „Es wäre schön, wenn es in Zweibrücken noch einmal eine Geburtshilfe gäbe“, findet die Hebamme. Die umliegenden Krankenhäuser haben die damals plötzlich fehlenden Kapazitäten mittlerweile jedoch gut aufgefangen.

Dem Evangelischen beim Verfallen zuzusehen, tut Roth weh. Mittlerweile glaubt sie, dass ein Abriss eine gute Möglichkeit wäre, um endgültig Abschied zu nehmen. Auf dem Gelände wäre dann Platz für etwas Neues – vielleicht betreutes Wohnen, vielleicht mehrere Wohnhäuser. „Und jetzt noch das Feuer“, sagt sie. „Ich glaube nicht, dass aus dem Gebäude irgendwann noch etwas wird.“