Die Idee kam Jerome Blum in Florida, wo er wegen eines Football-Stipendiums vor dem Abitur an der IGS Contwig ein Jahr lang lebte. Nun setzt der 21-Jährige die Idee in die Tat um. Auf rund 250 Quadratmetern Ladenfläche eröffnete er Anfang August den Modeladen Komohana Wave im Etzelweg 191.

Das Gebäude neben der Bäckerei Lang stand zwei Jahre lang leer, der Zweibrücker Blum hat es mit Familie und Freunden renoviert und verkauft seit Anfang August selbst gestaltete Kleidung im hawaiianischen Stil. „Florale Muster und hawaiianisches Flair nach Zweibrücken und in die Welt bringen“, ist Blums erklärtes Ziel. Streetware und Surfstyle sind weitere Schlagworte, welche die Mode des 21-Jährigen beschreiben, der einen Angestellten beschäftigt.

In den neuen Räumlichkeiten werden T-Shirts, Hoodies, Kappen, Rucksäcke, Stoffmasken, Nackenkissen und Zehentrenner für Herren, Damen und Kinder entworfen und hergestellt. Manche Kleidungsstücke bedruckt Blum als Rohlinge an der eigenen Siebdruckpresse mit seinen Mustern. Mittelfristig wolle er nur noch eigene Schnittmuster verwenden und alles komplett selbst herstellen.

Auf die Idee zu dem Modeladen kam Blum bei seinem Football-Auslandsstipendium. Vor seinem Abitur an der IGS Contwig verbrachte er ein Jahr in Florida. Wert legt er eigenen Angaben nach auf hochwertige Materialien und nachhaltige Produktion mit Ökotex-zertifizierten Stoffen. Zudem ist Handarbeit gefragt, sodass fast alle Teile bei Komohana Wave Unikate sind. An der Siebdruck-Maschine kann Blum auch Textilien für Firmen und Vereine bedrucken. Der Name Komohana Wave bedeutet laut Blum „westliche Welle“ und soll sein Ziel unterstreichen, hawaiianischen Stil westwärts zu importieren. Geöffnet ist Komohana Wave im Etzelweg 191 in Ixheim montags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr. mml