Im Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung einer Soldatin in Zweibrücken bescheinigt eine psychologische Gutachterin der Frau eine sehr hohe Glaubwürdigkeit.

Das ehemalige Altersheim Haus Bickenalb in Zweibrücken hat ab sofort einen neuen Eigentümer.

Die Zweibrücker Kläranlage ist Teil eines landesweiten Pilotprojekts. Eine Studie soll erforschen, wie man das Trinkwasser besser von schädlichen Giftstoffen befreien kann.

Die Debatte um eine dauerhafte Verlegung der historischen Bücher der herzöglichen Bibliotheca Bipontina in die Zweibrücker Karlskirche läuft. Doch in der zuständigen Landesbehörde in Koblenz hat man sich zu diesem Thema noch keine Meinung gebildet.

Verwaist sind Gaststube und Küche am Starkenbrunnen bei Pirmasens. Doch am 1. Mai soll das Waldhaus des Pfälzerwaldvereins unter neuer Regie wieder öffnen.

Christina Mayerhoff hat in Zweibrücken einen öffentlichen Frauenstammtisch ins Leben gerufen. Mehr als 150 Mitglieder sind schon dabei.

Wie wirkt sich die Straßensperrung in Rimschweiler eigentlich auf das Geschäft der Supermärkte in der Umgebung aus? Manche Resultate überraschen.

In Oberauerbach werden am Rand der Ortsdurchfahrt keine Parkbuchten an der Straße aufgemalt. An einer bestimmten Stelle in dem Zweibrücker Vorort wird es aber bald eine Tempo-30-Zone geben.

Ein neues Geschäft mit interessantem Angebot hat in Pirmasens eröffnet: Im Geschenkestübchen gibt es neben Blumenkreationen handgefertigte Bassgitarren zu sehen.

Grundschüler aus Contwig waren mit Feuereifer bei der Sache, als es galt, wandernden Kröten beim Überqueren der viel befahrenenen Bundesstraße 10 zu helfen.

Wie die Kröte, so ist auch der Biber gefährdet. Er gilt in Rheinland-Pfalz als ausgestorben, erobert sich aber offenbar seine pfälzische Heimat zurück. Sechs Biber-Familien sind offenbar in der Südwestpfalz heimisch geworden.

Auf Äckern auf der Gemarkung Oberhausen bei Wallhalben würde ein Unternehmen aus Oberbayern gerne einen weiteren Solarpark in der Südwestpfalz errichten.

Einen Verkehrsrowdy sucht die Polizei: Der Fahrer eines blauen Audi A4 hat am Montagmorgen auf der B10 bei Pirmasens eine BMW-Fahrerin drangsaliert.