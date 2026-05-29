Die nächsten zwei Jahre soll die Grundschule in Stambach saniert werden, ins Rathaus, in Radwege und neue Feuerwehrhäuser fließt Geld. Und ins Schwimmbad in Contwig

Das Klopfen auf die Tische war im Bürgerhaus in Dellfeld am Donnerstag nicht zu überhören. Und es waren nicht nur CDU-Ratsmitglieder, die durch das Klopfen ihre Zustimmung und Wohlwollen signalisierten. Gesprochen hatte zuvor die CDU-Fraktionsvorsitzende Nadine Brinette, die Zustimmung ihrer Fraktion zu den Haushaltsplänen für die Jahre 2026 und 2027 signalisiert. Geplant seien in den Zahlenwerken „keine Luxusprojekte“, „goldene Wasserhähne“ suche man vergebens. Geld fließe nur „in dringend notwendige Sanierungen“, Brinette nannte stellvertretend das Freibad in Contwig, das demnächst grundlegend saniert werden soll. Entsprechende Anträge auf Fördermittel sind in der Mache, der Verbandsgemeinderat hat in der Vergangenheit ein klares Bekenntnis zum Bad artikuliert.

Das Freibad Conaqua in Contwig muss dringend saniert werden. Foto: Mario Moschel

Nebenbei: Das Bad erfreut sich gerade wieder, auch wegen der hochsommerlichen Temperaturen, großer Beliebtheit. Verwaltungschef Björn Bernhard berichtete von „mehr als 800 Besuchern“ am ersten Öffnungstag am vorvergangenen Wochenende, und das, obwohl das Wasser noch „knackig kalt“ gewesen sei.

Fraktionen sind sich einig

Neben Brinette ergriffen noch die weiteren Fraktionsspitzen das Wort – und deren Wortbeiträge zu den Haushaltsjahren fanden ebenfalls durch die Bank Anklang bei den Ratskollegen. Als „klares Bekenntnis zur Zukunft“ wertete Eva Lauer für die SPD-Fraktion die Pläne, hob dabei die geplante Investition in die Grundschule in Stambach hervor, eine „Investition in die Köpfe der Kinder“: „Das ist das Wichtigste, in das wir investieren können“, sagte die Fraktionssprecherin. „Das Land hat endlich mal Geld locker gemacht, das wir als Kommunen brauchen“, sagte der FDP-Fraktionschef Volker Schmitt. Das Geld fließe in Schulen, Feuerwehr, Schwimmbad, Rathaus und Radwegekonzept – „alles Dinge, die wir brauchen“, unterstrich Schmitt. Positiv hob er heraus, dass über Fraktionsgrenzen hinweg „Einigkeit“ in der Sache herrsche, und „mit Sinn und Verstand“ diskutiert worden sei.

Bernd Kipp (UWG) wertete die Investitionen als „wichtig und richtig“ und lobte die gute Arbeit der Finanzexperten in der Verwaltung. Susanne Bendig (Grüne) hieb in die gleiche Kerbe, dankte Bürgermeister und Beigeordneten für „die gute Zusammenarbeit“, die sie auch in der Arbeit im Verbandsgemeinderat allgemein erkennen konnte.

Fünf Millionen Euro für barrierefreies Rathaus

Zuvor hatte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Björn Bernhard (CDU), rund 30 Minuten erläutert, was den meisten Ratsmitgliedern bekannt sein dürfte: die Eckdaten der beiden Haushaltsjahre 2026 und 2027, im Haupt- und Finanzausschuss bereits vorberaten und befürwortet. Mit knapp zwölf Millionen Euro ist die Sanierung und Renovierung der Grundschule in Stambach das herausragende Projekt der kommenden Jahre. Rund die Hälfte der Summe muss die Verbandsgemeinde selbst stemmen, die andere Hälfte kommt aus Fördermitteln.

Das Rathaus der Verbandsgemeinde soll barrierefrei werden. Archivfoto: Steinmetz

Bernhard nannte die beiden Förderkulissen Sondervermögen und RZN, das Regionale Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. Aus beiden Töpfen bekomme die Verbandsgemeinde Geld, das auch gleich investiert werden soll, nicht nur in die Grundschule, sondern in viele, auch kleinere Projekte im Zweibrücker Land, etwa in neue Fenster in VG-Gebäuden, aber auch ins Radwegekonzept. Um das Rathaus der VG barrierefrei zu machen, sind in den kommenden Jahren knapp fünf Millionen Euro eingeplant. „Das ist längst überfällig“, sagte Bernhard.

Weniger Einnahmen durch Gewerbe

Dass Geld auch in die Wasserversorgung, sprich Leitungen, investiert werden soll, wertete Bernhard positiv: „Jeder bezieht Wasser, deshalb hat da auch jeder was davon.“ Die Verbandsgemeinde ist auf der Suche nach einem Klima-Manager oder einer Klima-Managerin. Der entsprechende Posten wird gefördert und soll demnächst ausgeschrieben werden.

Bernhard beklagte einen Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen. Um rund 2,1 Millionen Euro sinkt diese Posten im Vergleich zum Jahr 2025. Jeder Einwohner der Verbandsgemeinde hat – rechnet man die Verschuldung der VG auf die Einwohnerzahl um – rund 390 Euro Schulden, hieß es in Dellfeld.