Die CDU-Stadtratsfraktion beantragt, 400.000 Euro in den Doppelhaushalt 2023/2024 einzustellen, um Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zu planen und zu installieren. Zur Kostendeckung schlägt die CDU vor, die Mittel für den Ausbau der Annweiler Straße (alte B 10) entsprechend zu kürzen. Die Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass der Stadtrat bei privaten Bauvorhaben seit Jahren fordere, die Dächer zur Gewinnung erneuerbarer Energien zu nutzen. „Die Stadt sollte mit positivem Beispiel vorangehen“, so Fraktionschef Pascal Dahler. Das Stadtbauamt habe bereits untersucht, welche Gebäudedächer für Photovoltaik geeignet wären. „Nun gilt es, im städtischen Haushalt die entsprechenden Mittel einzustellen“, so Dahler.

Die CDU beantragt auch eine Erhöhung der Mittel zur Aufforstung und nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes in Höhe von 30.000 Euro. Vor zwei Jahren habe der ehemalige Forstamtsleiter Theodor Ringeisen im Stadtrat erläutert, dass bereits mit 15.000 Euro jährlich viele zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden könnten, so Dahler. „Mit Blick auf vergangene Ereignisse und mit zunehmender Waldbrandgefahr in den Sommermonaten wollen wir auch für die kommenden beiden Jahre die Finanzierung zusätzlicher Initiativen über das gewöhnliche Maß hinaus sicherstellen.“ Auch hier schlägt die CDU vor, zur Deckung die Finanzmittel für den Ausbau der alten B 10 zu kürzen.

In einem dritten Antrag wollen die Christdemokraten eine Stelle auf Stundenbasis zur Einarbeitung im Stadtmuseum schaffen. Man sehe die Erfolge der langjährigen Museumsleiterin Charlotte Glück in Gefahr, so die Begründung. Glück scheidet in wenigen Jahren aus dem Amt, und um einen reibungslosen Übergang zu erleichtern, sei die besagte Stelle auf Stundenbasis nötig. Charlotte Glück habe signalisiert, durch eine entsprechende Kürzung ihrer Arbeitszeit den Aufwand für die zusätzliche Kraft auszugleichen, so Dahler.

Über den Doppelhaushalt 2023/2024 und die Anträge beraten wird am Mittwoch im Hauptausschuss, ab 17 Uhr im Ratssaal. Der Tagesordnungspunkt ist öffentlich, Besucher sind also willkommen.