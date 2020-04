Ein Feuer, das am frühen Mittwochnachmittag, 15. April, im Keller eines Mehrfamilienhauses im Fichtenweg in der Homburger Birkensiedlung ausgebrochen ist, wird von der Polizei auf einen Kurzschluss zurückgeführt. Dieser habe einen Brand in einem Sicherungskasten ausgelöst. Kurz zuvor sei in dem Kasten eine Sicherung gewechselt worden. Die Feuerwehren aus Homburg und Kirrberg löschten. Verletzt worden sei niemand. Weil wichtige Versorgungsleitungen beschädigt wurden, ist das Vier-Parteien-Wohnhaus vorerst nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist unklar.