Jetzt kommt ein Großteil der Bevölkerung dran: Mit der vollen Zulassung der Prioritätsgruppe 3 für die Corona-Impfung haben auch viele Menschen in Zweibrücken und Umgebung die Aussicht, bald die ersehnte Spritze im Arm zu haben.

Da in der Region Zweibrücken eh schon jeder Dritte geimpft ist, kommt jetzt quasi jeder zweite Dritte dran: Menschen, die zum Beispiel Lebensmittel verkaufen genauso wie Asthmatiker und Busfahrer.

Wie schnell das zweite Drittel der hiesigen Bevölkerung geimpft wird – das hängt nach wie vor davon ab, wie viel Impfstoff den Weg nach Zweibrücken findet. Impfstoff ist immer noch knapp, aber die Versorgung bessert sich etwas.

Nur Biontech und Astrazeneca

Das Impfzentrum erhält für nächste Woche genau 3681 Impfdosen. Damit schaffen die Menschen am Busbahnhof rund 530 Impfungen am Tag, denn es wird an sieben Tagen pro Woche von morgens bis nachmittags geimpft. Laut Impfchef Matthias Freyler werden die 3681 Impfdosen für 1690 Erstimpfungen und 1991 Zweitimpfungen verwendet. Alles Biontech und Astrazeneca, wobei etwas mehr Biontech als Astrazeneca nach Zweibrücken gelangt. Im Impfzentrum befindet sich noch eine kleine Menge Moderna für Zweitimpfungen, aber neue Moderna-Lieferungen stehen nicht an. Matthias Freyler hat vom ebenfalls zugelassenen Impfstoff Johnson & Johnson bisher noch kein einziges Fläschchen zu Gesicht bekommen.

Impfzentrum könnte auch noch zulegen

Freyler sagt: Das Impfzentrum fährt zurzeit Volllast. Käme mehr Impfstoff könnte er aber noch einmal zulegen. Indem er eine dritte Impfstraße öffnet, dann könnten im selben Zeitraum wie bisher etwa 250 Menschen täglich zusätzlich geimpft werden. Die andere Möglichkeit wäre die Einführung einer Spätschicht. Bei dieser Variante könnten 250 bis 500 Menschen täglich zusätzlich geimpft werden, je nachdem, wie man es organisieren würde. Aber: Freyler rechnet in nächster Zeit nicht damit. Der Impfstoff ist nach wie vor knapp - und politisch gewollt ist, dass in den nächsten Wochen die Hausärzte stärker mit Impfstoff versorgt werden.

Beim Hausarzt gibt’s Biontech

Und hier deuten die Zeichen auf leichte Entspannung. Erhielten die Hausärzte in Zweibrücken und Umgebung für die zu Ende gehende Woche nur die Hälfte der bestellten Impfdosen, so sieht’s für kommende Woche besser, aber nicht einheitlich aus: So erhalten zum Beispiel die Zweibrücker Praxen Lutz Fess und Ralf Klein jeweils exakt die bestellte Menge. Hingegen gibt’s für die Praxis Thomas Klein in Hornbach nur zwei Drittel der Bestellung.

Der Internist Lutz Fess ließ ausrichten: „Wir haben die maximale Menge von 48 Impfdosen Biontech bestellt – und die erhalten wir auch.“ Ähnlich bei Ralf Klein. Der Internist ist diese Woche zufrieden: „Ich kriege, was ich bestellt habe.“ Aus der Praxis von Thomas Klein in Hornbach hieß es hingegen: „ Wir haben 96 Impfdosen bestellt, bekommen aber nur 66. Aber alles Biontech.“ Astrazeneca wird ab kommenden Montag zunächst nicht mehr an Hausarztpraxen in unserer Region ausgeliefert.

Die Zweibrücker Hausärzte hoffen, dass nun Stetigkeit und Routine ins Corona-Impfen kommt. Die Patienten seien inzwischen sehr gut informiert. Es komme kaum vor, dass Patienten zugesagte Impftermine absagen. Ralf Klein sagt: „Unsere Patienten sind sehr zuverlässig.“

Nach wie vor verhält es sich aber bei allen befragten Hausärzten so: Sie haben mehr Patienten, die geimpft werden wollen, als sie Impfstoff erhalten. Dürfte es noch ein bisschen mehr Impfstoff sein? Einhelliges Ja.

Bei Doppelanmeldung Absage nicht vergessen

Dem Impfzentrum geht es ähnlich. Deshalb rät Matthias Freyler, der das Impfzentrum leitet, allen Menschen in der Region Zweibrücken, die gerne eine Spritze gegen Corona bekämen: doppelt anmelden. Einmal für eine Impfung im Impfzentrum. Dafür kann man sich online unter www.impftermin.rlp.de registrieren. Und zum zweiten durch einen Anruf beim eigenen Hausarzt. Nur eines sei dann ganz wichtig, so Freyler: „Sobald jemand einen festen Termin hat – im Impfzentrum oder beim Hausarzt – bitte unbedingt die andere Anmeldung absagen!“ Damit auf der Liste ein anderer Impfkandidat aufrücken kann.

Keine eigene Nachrückerliste mehr

Seit Mittwoch gibt es beim Impfzentrum Zweibrücken auch keine Nachrückerliste mehr, von der am Ende eines Impftages Personen herbeigerufen werden, um ihnen Impfdosen zu spritzen, die sonst weggeworfen werden müssten. „Wir haben seit Mittwoch Zugriff auf die Warteliste des Landes“, erklärt Freyler. Wenn nun nachmittags die Situation eintrete, dass noch Impfstoff übrig ist, dann rufe man Personen aus Zweibrücken und Umgebung an, die auf dieser Warteliste stehen. Die Möglichkeit, beim Impfzentrum vorbeizugehen und sich dort in eine Nachrückliste einzutragen, besteht deshalb nicht mehr.

Auf eines ist Freyler ganz besonders stolz: „Wir haben in Zweibrücken noch nicht einen Tropfen Impfstoff wegwerfen müssen.“ Wenn am Nachmittag eine aufgezogene Spritze übrig zu bleiben drohte, fand sich immer ein Wartender, der gern bereit war, von jetzt auf gleich zum Impfzentrum zu fahren.