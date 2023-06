Alessa Buchmann bleibt Hauptamtsleiterin der Stadt Zweibrücken. Ihre zwischenzeitliche Bewerbung auf eine freie Führungsstelle bei der Gewobau hält sie nicht weiter aufrecht.

Seit Anfang 2020 Chefin im Rathaus-Hauptamt, hatte Alessa Buchmann im März 2023 bekanntgegeben, dass sie sich auf eine Stellenausschreibung bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau beworben hat. Dort wird eine neue Leiterin im Büro von Geschäftsführer Jörg Eschmann gesucht. Jetzt erklärte Buchmann auf Anfrage, sie habe ihre Bewerbung aus persönlichen Erwägungen heraus zurückgezogen. „Ich bleibe dem Zweibrücker Hauptamt also erhalten.“ Bei ihrer Bewerbung bei der Gewobau habe sie sich von Anfang an um Transparenz bemüht und kein Hehl aus ihrem Interesse an der Stelle gemacht. Spekulationen, sie wolle dem Rathaus wegen des dortigen Arbeitsklimas den Rücken kehren, wies sie stets zurück. „Es ist nie darum gegangen, dass sich dort irgendjemand untereinander verkracht haben sollte.“ Ihre Bewerbung habe sie zurückgezogen, weil sie sich jetzt „umentschieden“ habe.

Im Hauptamt werden verwaltungsinterne Vorgänge im Rathaus organisiert. Das Amt ist auch zuständig für Fragen der EDV-Technik, Beschaffung und Postverteilung sowie für Wahlen, Ehrenamtskarte und das Projekt „Demokratie leben“.

Stelle bei der Gewobau vorerst weiter vakant

Die Stelle im Geschäftsführer-Büro der Gewobau – in der Nachfolge der zum Speyerer Stadtplanungs-Beratungsbüro Dr. Sven Fries gewechselten Yvonn Weber – bleibt vorerst weiterhin unbesetzt. Zur RHEINPFALZ sagte Gewobau-Chef Jörg Eschmann, dass zwei Bewerbungen vorgelegen hätten. Nach Alessa Buchmann habe am Dienstagmorgen nun auch die zweite Kandidatin zurückgezogen. Inzwischen sei aber eine dritte Bewerbung eingegangen. Während man sich mit diesem Verfahren weiter Zeit lassen wolle, werde bei der Gewobau zugleich geprüft, ob man die vakante Stelle nicht auch intern mit jemandem aus dem vorhandenen Mitarbeiterstamm besetzen könnte. Die neue Büroleitung soll nach Jörg Eschmanns Worten „Unterstützung bei der strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens leisten“.