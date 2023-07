Von Patrick Göbel

Am 24. Juni gegen 20.45 Uhr brannte im Biotop in Homburg-Beeden eine Wiese. Eine Zeugin sah einen Mann, der dort kurz vorher geraucht haben soll. Ob die Wiese dadurch in Brand geriet, steht noch nicht fest. Er soll Tattoos an den Armen, eine ärmellose Jeansjacke tragen und ein dreirädriges Fahrzeug mit grünen Tarnnetzen fahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 melden.