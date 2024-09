Der Streik bei Tadano hat gezeigt: So ganz hilflos sind Belegschaften ihren Arbeitgebern nicht ausgeliefert. Solidarität heißt das Stichwort.

Das Werk Wallerscheid macht immer noch zu, und nach wie vor gibt’s betriebsbedingte Kündigungen, wenn auch erst später. Hat der Streik dann überhaupt viel gebracht? Ja, das hat er. Zumindest wurde es dem Arbeitgeber nicht ganz so einfach gemacht, sich mit seiner einzigen Antwort auf die Probleme des Unternehmens – Stellenabbau und Werksschließungen – durchzusetzen. Die Belegschaft hat eindrucksvoll demonstriert, dass das alte Arbeiterlied „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will“ noch seine Berechtigung hat. Die Beschäftigten haben gezeigt, was machbar ist, wenn man zusammenhält.