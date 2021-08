Ein 41-jähriger gebürtiger Zweibrücker, der in einem Dorf im Zweibrücker Land aufwuchs, ist vor dem Berliner Landgericht wegen eines Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt.

Beim Prozessauftakt am Dienstag warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, in seiner Wohnung in Berlin-Pankow einen drei Jahre älteren Mann, den er auf einem Dating-Portal kennengelernt haben soll, auf noch unbekannte Weise getötet und Teile der Leiche gegessen zu haben. Deshalb ging der Fall als „Kannibale von Pankow“ durch die Boulevardmedien.