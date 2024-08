Weil das Zweibrücker Fotostudio Facco am Busbahnhof wegen eines neuen Gesetzes um seine Existenz bangt, hat der Zweibrücker Hasso Sutter eine Unterschriftenaktion gestartet.

Ab Mai 2025 dürfen Passfotos für Reisepässe, Personalausweise und ähnliche Dokumente nur noch unter Aufsicht gemacht und digital eingereicht werden. Die Stadt will hierfür im Bürgerbüro in der Maxstraße 1 einen eigenen Passbildautomaten aufstellen. Foto Facco, das einzige verbliebene Fotostudio in der Zweibrücker Innenstadt, befürchtet dadurch so große Umsatzeinbußen, dass Inhaber Mario Facco Angst hat, dass er deshalb schließen muss.

Der Niederauerbacher Hasso Sutter hat deshalb eine Online-Petition gestartet Auf der Internetseite change.org kann jeder unterschreiben und sich gegen die Plane der Stadt aussprechen. Hasso Sutter schreibt: „Dieses Geschäft ist seit Jahren ein vertrauenswürdiger Partner unserer Stadt, und wir wollen nicht, dass es durch einen Fotoautomaten ersetzt wird. In Zeiten, in denen die lokale Wirtschaft durch die Pandemie schwer getroffen wurde, sollten wir unser Bestes tun, um lokale Geschäfte zu unterstützen und nicht zu ersetzen.“ Die Petition mit dem Titel „Stoppt die Aufstellung eines Fotoautomaten im Bürgerbüro“ ist seit Dienstag online, bis Sonntagmittag hatten gut 130 Personen unterzeichnet.

Initiator Hasso Sutter war Lehrer an der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen und früher in der Zweibrücker SPD engagiert. Viele heute 50- bis 60-Jährige dürften ihn auch noch als DJ in der Stambacher Disco „Hubert“ kennen, wo er in den frühen 80er Jahren auflegte.