Glimpflich endete am Dienstag für einen 21-jährigen Zweibrücker ein Verfahren beim Amtsgericht wegen unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christian Orth sanktionierte das strafrechtliche Fehlverhalten des jungen Mannes lediglich mit einer Verwarnung, Auflagen und einer Geldbuße.

Vor fast genau einem Jahr, in den Abendstunden, befuhr der Angeklagte mit seinem E-Roller den Etzelweg in Zweibrücken. Offenbar durch seine Fahrweise geriet er in den Fokus