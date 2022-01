Wer im Heilbachtal bei Niederauerbach oder auf der Höhe zwischen Mörsbach und Niederauerbach wandert, hat seit Sonntag wieder eine Möglichkeit zur Einkehr: das Harzbornhaus der Naturfreunde.

Freitags und samstags von 14 bis 20 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr bewirtet Inga Fromm mit ihrem Team die Gäste. Die Hüttenküche schließt immer eine Stunde früher. Mit der Corona-Pandemie alleine ist es schon schwer eine Waldhütte gewinnbringend zu führen, mit der 2G-plus-Regel umso mehr. Das Platzangebot im Innenraum wurde auf 70 Plätze reduziert, damit die Abstände eingehalten werden. Dennoch will die Pächterin, die im Spätsommer 2020 die Hüttenleitung übernahm, nicht aufgeben: „Wir haben extra beim ASB eine Schulung gemacht, somit können wir direkt vor Ort kostenlos Schnelltests durchführen“, erklärt Fromm, dass auch Kurzentschlossene vorbeikommen können.

Das funktioniert: Am Sonntag, als die neue Saison eröffnet wurde, waren beinahe alle Plätze belegt, und die meisten kamen nach Auskunft der Hüttenpächterin ohne Reservierung vorbei. „Das freut einen natürlich, wenn man nicht vergessen wird und endlich mal wieder so etwas wie Arbeitsstress aufkommt“, sagt Inga Fromm. Sie freute sich aber nicht nur, dass sie ihren Besuchern Leberknödel, Steak, Schnitzel und Wurstsalat anbieten konnte, sondern auch, dass die neuen Toilettenräume fertig sind: „Die wurden nach meiner Vorstellung an das Hauptgebäude komplett neu angebaut und sind nun hell, warm und geräumig.“

Am Samstag wird es einen Jahresempfang am Harzbornhaus geben. Ab 14 Uhr erwarten die Gäste im Freien wärmende Feuerstellen, Glühwein und Kinderpunsch.