„Swingende Berserker“ nennen sich der Saarbrücker Saxofonist und Klarinettist Hartmut Oßwald und der aus Schiffweiler stammende Posaunist Christof Thewes. Für Ende Mai haben sich die beiden ungewöhnlichen Musiker ebenso ungewöhnliche Orte ausgesucht, an denen sie nicht nur spielen, sondern auch die akustischen Eigenheiten selbiger für ihre Audio-Produktion „Spacy Places“ einfangen.

Start ist am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr, wenn der Prolog der Reihe im Bioladen Ringelblume im Nauwieser Viertel in Saarbrücken beginnt. Am Tag darauf am Freitag, 26. Mai, musizieren die beiden Jazzer ab 18 Uhr im Wochenendhaus von Rudi Schwarz in Ballweiler, Am Erfweiler Berg. Am Samstag, 27. Mai, startet ihre Session mittags um 12 Uhr im Kirchturm der St. Andreas-Kirche in Altheim, bevor Thewes und Oßwald noch am gleichen Tag ihre Instrumente noch einmal auspacken. Dies geschieht um 16 Uhr im Gartenhaus von Anne und Martin in der Rue principale 41 im lothringischen Frauenberg.

Zwei nimmermüde Jazzer

Hartmut Oßwald ist aus der deutschen Freejazzszene nicht mehr wegzudenken. Er spielt als Sideman in den Bands von Christof Thewes, wie der Gulden/Thewes Little Big Band, ab 2002 mit dem Christof Thewes Quartet und dem Undertone Project, mit denen mehrere Alben entstehen. Außerdem arbeitet er in eigenen Projekten wie dem Dada-Performance-Kollektiv Quatre Marteaux mit Élodie Brochier, Daniel Prätzlich, Geoffroy Muller und Pascal Zimmer, dem freien Saxophonquartett Degrees Above, sowie dem Improvisationstrio Autochthon mit Stefan Scheib und Wolfgang Schliemann.

Christof Thewes ist seit Jahren als Leiter und Komponist unzähliger eigener Ensembles – die alles zwischen Solo bis Big Band abdecken – und als Sideman so bekannter Gruppen wie zum Beispiel dem Globe Unity Orchester und der Uli Gumpert Workshop Band musikalisch aktiv. Er hat in mehr als 30 Jahren mit vielen namhaften und legendären Jazzern wie Alex Schlippenbach, Evan Parker, Rudi Mahall, Albert Mangelsdorff, Gerd Dudek, Paul Lovens und vielen anderen in ganz Europa, Mittel- und Nordamerika und Kanada konzertiert. Außerdem hat er mehr als 40 CDs eingespielt und dabei einen unverwechselbaren Sound entwickelt.

Keine Anmeldung nötig

„The Swinging Berserk“ ist nach eigener Darstellung „ein Jazzduo der vernünftigen Spielweise: klein, frei, organisch, akustisch, analog atmend und liquide.“ Die beiden Musiker haben die genannten Konzert- und Spielorte „auf der Suche nach besonderen Orten der Kontemplation und Inspiration“ entdeckt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Einfach vorbeikommen“, lädt Hartmut Oßwald ein.