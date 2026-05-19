Auf einem Kreuzfahrtschiff gab es zuletzt mehrere Infektionen mit dem Hantavirus. Droht im Landkreis nun wieder eine Situation wie bei Corona?

Bei den in Deutschland normalerweise vorkommenden Hantavirus-Arten ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch eigentlich nicht möglich. Zuletzt gab es jedoch mehrere Infektionen auf einem Kreuzfahrtschiff. Dort wurde eine in Südamerika vorkommende Virusvariante nachgewiesen. „Unter den Hantaviren ist einzig für diese Unterform eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung beschrieben“, teilt Steffi Blinn, Pressesprecherin bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, mit.

Im Gesundheitsamt zeigt man sich bislang gelassen. „Aktuell ist von keinen Auswirkungen auf die Südwestpfalz auszugehen“, macht Blinn deutlich. Im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes − also Zweibrücken, Pirmasens und den Dörfern im Kreis − wohne niemand, der an der Kreuzfahrt teilgenommen habe, sagt Blinn. „Somit hat das Gesundheitsamt hier keinen konkreten Handlungsbedarf.“ Dennoch verfolge die Behörde die Geschehnisse und habe sie intern besprochen. Es gebe sogar eine Handreichung für den Umgang mit Kontaktpersonen von Hantavirus-Infizierten.

Letzte Hanta-Infektionen im vergangenen Jahr

„Aktuell ist nicht von einer vergleichbaren Situation wie bei Covid-19 auszugehen“, erläutert Blinn. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) als auch das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzen das derzeitige Risiko in Europa weiterhin als sehr gering ein. „Die Andes-Viren übertragen sich, wie beschrieben, nicht leicht von Mensch zu Mensch“, schildert Blinn. Ebenfalls ein Unterschied zu den Coronaviren, die sich schnell über Aerosole verbreiteten. Beim Andes-Typ des Hantavirus sei für eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ein längerer und intensiver Kontakt notwendig.

Im vergangenen Jahr wurden dem Landkreis-Gesundheitsamt fünf Infektionen mit dem Hantavirus gemeldet. Bei allen handelte es sich um Puumala-Viren, die über den Kontakt mit Ausscheidungen − Urin, Kot und Speichel − infizierter Nagetiere auf den Menschen übertragen werden. Meist verlaufen die Erkrankungen mild, Todesfälle sind laut Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit sehr selten. Eine Lehre aus der Corona-Pandemie, die laut Blinn beim Landkreis bezogen auf das aktuelle Hantavirus-Geschehen berücksichtigt werde: „Maßnahmen müssen immer an die individuellen Eigenschaften des Erregers angepasst werden.“