Der kommissarische Chef wird zur Dauerlösung. Hans Prager übernimmt ab 1. Januar die Position des Geschäftsführers im Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz. Der 54-Jährige trage das DRK-Gen in sich, sagte am Mittwoch Klaus Fuhrmann, der Präsident des Kreisverbands. Das Präsidium habe dem bisherigen kommissarischen Leiter des Kreisverbands Anfang Dezember ohne Gegenstimme das Vertrauen ausgesprochen. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er war schon in den vergangenen Jahren Initiator vieler Projekte und ein Ideengeber“, ergänzte Fuhrmann, der betonte, dass Prager das Ruder in einer schwierigen Situation übernommen habe. Er spielt damit auf die Trennung vom früheren Geschäftsführer Mario Sauder an, die mittlerweile ein Fall fürs Gericht ist. Hinzu kommt, dass das die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes während der Corona-Pandemie besonders gefordert sind. „Das Jahr war schon heftig“, sagt Prager, der seit 1979 im Kreisverband Südwestpfalz aktiv ist und seit Juni die Stelle des Geschäftsführers kommissarisch ausübt. Schwerpunkte seiner Arbeit werden nach eigener Aussage der Erhalt und der Wiederaufbau des Ehrenamtes sein. Zudem wolle er die Sozialarbeit im Kreisverband weiter ausbauen – vor allem für die Kinder und Jugendliche.