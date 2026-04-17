Ein Mann der ersten Stunde beim TuS Rimschweiler tritt als Vorsitzender ab, bleibt aber seinem „geliebten Rasen“ weiter treu. Er hat als Kümmerer fürs Grün alles im Blick.

Gleich mehrere gute Nachrichten konnten bei der jüngsten Hauptversammlung des TuS Rimschweiler am vergangenen Sonntag verkündet werden. Eine der wichtigsten, neben einem positiven Kassenstand, einsatzbereiten Mitgliedern und einer stabilen Mitgliederzahl (765): „Der Defekt des Rasenmähers konnte ausgemacht werden, es ist die Rutschkupplung. Er ist bereits in der Reparatur. Zum Glück, sonst hätte ich mit der Nagelschere schneiden müssen“, sagte dazu der Vorsitzende des TuS und Platzwart Hans-Peter Schmidt. Großes Gelächter brach daraufhin im TuS-Sportheim unter den anwesenden Mitgliedern aus: Wohl kaum einer hätte es Schmidt nämlich zugetraut, dass er dies auch noch getan hätte, wäre der Rasenmäher langfristig ausgefallen.

In Rasen-Materie reingefuchst

Die Verbindung von Schmidt zum Amt des Sportplatz-Kümmerers beginnt schon Ende der 1990er Jahre, als es noch eine „Rote Erde“ war. Schon damals begann er mit Akribie, sie für Training und Spiele bestens vorzubereiten. Als der Rasenplatz 2018 hinzukommt, blieb er im Amt, fuchste sich mit Online-Kursen in die Materie. „Ich war Neuling in der Sache, denn mit dem Rasen daheim ist das nicht zu vergleichen“, erklärte der gelernte Auto- und Rohrschlosser, der zuletzt viele Jahre bei Bosch in Homburg gearbeitet hat. Er übernahm die Dünge- und Einsaat-Phasen, regelte die Zeitprogramme der Beregnungsanlage. Neben Hand- und Aufsitzmäher sind in der jüngsten Vergangenheit zwei Mähroboter hinzugekommen.

Es ist aber nicht vordergründig die Platzwart-Geschichte, die Hans-Peter Schmidt so unersetzbar macht beim TuS. Er ist einer, der unter den 765 Mitgliedern mit dem Etikett läuft „Der ist halt immer da“. Nicht der Letzte, der ein Event verlässt, aber sicher der Erste der zum Aufräumen am nächsten Tag da ist, so wird er aus dem Mitgliederumkreis beschrieben.

Am vergangenen Sonntag legte er seinen Job als Klubchef nieder. Wohl wissend, dass mit Christian Lang ein geeigneter Nachfolger parat stand. „Ich hatte das schon vor zwei Jahren angesprochen, dass der Vorstand zu alt wird. Wir müssen uns umstellen, wir brauchen Leute mit neuen Ideen, die auch mal was anders machen, auf die aktuelle Zeit anpassen und jetzt hat es geklappt“, ist der 66-jährige Schmidt erleichtert über die Verjüngungskur, auch bei weiteren Ämtern der Vorstandschaft in Rimschweiler. „Das ist das Schöne beim TuS: Es sind immer welche da, und wenn es eng wird, dann helfen sie alle“, lobt er darüber hinaus.

Gold übersprungen

Zum Abschied vom Amt überraschte ihn der neue Vorstand mit der Überreichung des „Ehrenbriefs“ des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV). „Das ist es etwas Einmaliges, dass jemand die goldene Ehrennadel überspringt und nach Silber bereits den Ehrenbrief erhält“, erläuterte SWFV-Ehrenamtsbeauftrager Thomas Seiler bei der Urkunden-Aushändigung. Seit 2002 war Schmidt für den TuS ehrenamtlich tätig. Er war 14 Jahre Jugendleiter, zwei Jahre Trainer der Damenmannschaft, drei Jahre stellvertretender Vorsitzender und noch mal fünf Jahre an der Vereinsspitze. Hinzu kommt die Leidenschaft als Platzwart und Kümmerer des Vereinsgeländes.

Und davor? „1. Januar 1966“, schießt es aus dem Geehrten heraus. „Ja, sein Eintrittsdatum sollte man schon wissen“, verdeutlicht er lachend. So verlässlich, wie er den Zeitpunkt kennt, so verlässlich war Schmidt in den vergangenen 60 Jahren für den Sportverein und hat somit den Ehrenbrief vollauf verdient. „Damals war es halt eine andere Zeit als heute, die Möglichkeiten waren nicht so vielfältig“, nennt er einen Punkt aus seiner Sicht für eine lange Vereinstreue. „Ich bin aber auch kein Freund davon, einfach zu wechseln, nur wenn es mal im Verein nicht so läuft. Schöne und schwierige Zeiten gehören dazu, da sieht man, wer dem Verein verbunden ist.“

Vom Turnen zum Kicken

Dabei fing er als Turner beim TuS Rimschweiler an, „aber dafür war ich eigentlich zu strack“, gibt er offen zu. „Es hat mir zwar etwas gebracht, ich wurde beweglicher. Aber ich bin dann doch zum Fußball und den Kollegen gewechselt“, erinnert er sich. Von der E- bis zur A-Jugend, anschließend bei den Aktiven und zum Abschluss bei den Alten Herren, ist er den grünen Farben der Rimschweilerer immer treu geblieben. Vorwiegend dem Abwehrbereich war Hans-Peter Schmidt zugeteilt. Mit der TuS-Mannschaft spielte er in der Bezirksliga, an der Verbandsliga knabberten sie auch ein paar Mal, zum Aufstieg reichte es allerdings dann doch nie.

Spiele im Kreis

Landesliga West, 25 Spieltag: u.a. TSC Zweibrücken - TSG Trippstadt, SV Hinterweidenthal - SG Rieschweiler (beide Sonntag, 15 Uhr)

Bezirksliga Westpfalz, 29. Spieltag: u.a. SV Palatia Contwig - FV Olympia Ramstein (Sonntag, 15 Uhr), SV Katzweiler - SV Battweiler (So, 15.30)

A-Klasse PS/ZW: TSC Zweibrücken II - TV Althornbach (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Hermersberg II - SG Maßweiler/Höhmühlbach (So, 13), SVN Zweibrücken - FC Fehrbach, SV Martinshöhe - SG Rieschweiler II, SG Heltersberg/Geiselberg - TuS Erfweiler, FK Clausen - SV Lemberg (alle So, 15), SG Weselberg/Linden - FK Petersberg (So, 15.30), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken - SV Trulben (So, 16.15), SV Trulben - FC Fehrbach (Mi, 19)

A-Klasse KUS-KL: u.a. SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann - SG Bechhofen/Lambsborn (Sonntag, 15.15 Uhr)

B-Klasse PS/ZW West: SV Martinshöhe II - SV Battweiler II, SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - SV Bottenbach (beide Sonntag, 14 Uhr), SV Großsteinhausen - SV Ixheim, SV Gersbach - TuS Winzeln, SV Obersimten - SC Stambach, SV Hornbach - SV Hochstellerhof (alle So, 15), SG Knopp/Wiesbach - FC Höheischweiler (So, 15.15), Hilster SV - SSV Höheinöd (So, 15.30), TuS Winzeln - SV Hochstellerhof (Mi, 19.30), SV Großsteinhausen - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (Do, 19)

C-Klasse PS/ZW West: SVN Zweibrücken II - SV Ixheim II (Sonntag, 12 Uhr), FK Petersberg II - TuS Wattweiler (So, 12.45), SV Palatia Contwig II - SG Maßweiler/Höhmühlbach II, SG Knopp/Wiesbach II - FC Kleinsteinhausen (beide So, 13), SV Großsteinhausen II - SG Höhfröschen/Rieschweiler III, SG Thaleischweiler-Fröschen - TSG Mittelbach (beide So, 15)

Frauen Landesliga Mitte: 1. FFC Niederkirchen II - SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler (Samstag, 16 Uhr), 1. FC Kaiserslautern - SV Weiersbach, ASV Winnweiler - FV Freinsheim (beide Sa, 18)

Jugend

A-Junioren Landesliga Gruppe B: u.a. SV Morlautern - SG Contwig/Ixheim (Samstag, 20 Uhr) B-Junioren Landesliga Gruppe B: u.a. JSG Heltersberg/Geiselberg/Schopp - SV Ixheim (Samstag 16 Uhr)

C-Junioren Landesliga Gruppe B: u.a. SV Rodenbach - SV Ixheim (Samstag, 14.30 Uhr).