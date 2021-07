Seinen 80. Geburtstag feiert am Freitag in der Messerschmittstraße in Ernstweiler Hans Leiner.

Geboren wurde er auf dem Eitersberg, und er hat sein Leben lang in Zweibrücken verbracht. Seit 27 Jahren wohnt er mit seiner Frau mittlerweile in Ernstweiler. Gelernt hat Hans Leiner Einzelhandelskaufmann. Seine Eltern betrieben ein Milchgeschäft in der Hofenfelsstraße, das sie jedoch irgendwann aufgaben. Danach verdiente Hans Leiner seinen Lebensunterhalt als Arbeiter in der Stanzerei der Schuhfabrik Dorndorf. Die letzten Jahre vor der seinem Ruhestand mit 60 Jahren – „Das gab es tatsächlich mal!“, sagt der Rentner – arbeitete er bei einer Baufirma in Homburg als Vorarbeiter auf dem Bau.

Der Jubilar ist langjähriges Mitglied des PWV Zweibrücken und langjähriges Vorstandsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins Ernstweiler und dort Ehrenmitglied. In seiner Freizeit schaut er gerne Fußball, Handball und Leichtathletik im Fernsehen, und er hat bis vor Corona auch gerne den Enkel zu dessen Eishockeyspielen in der Eishalle begleitet. Hans Leiner gratulieren seine Frau, seine Tochter und zwei Enkelkinder.