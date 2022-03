In Zweibrücken sind die ersten Unterkünfte für ukrainische Frauen und Kinder bezugsfertig.

Jörg Bernhard aus Zweibrücken fertigt in seiner Hobbywerkstatt im Keller edle Lederschuhe, die er bis nach China und Australien verkauft.

Die Spundwand-Baustelle in der Zweibrücker Schillerstraße steht unter keinem guten Stern. Am Freitag soll entschieden werden, ob und wie es dort weitergehen soll.

In einem Wasgau-Einkaufsmarkt in der Pirmasenser Arnulfstraße ist am Abend des 18. März ein Mann kollabiert und verstorben. Bis heute konnte die Identität des Toten nicht geklärt werden, weshalb die Polizei um Hilfe bittet.

Fliegender Wechsel im Pop-up-Laden in der Pirmasenser Fußgängerzone: Die Stadt hat einen neuen Mieter gefunden. Verkauft werden Deko für festliche Anlässe und Moi-Stadt-Artikel.

Die Pandemie wirkt sich auch auf den Automarkt aus. Das Ausbleiben von Computerchips verursacht Wartezeiten bei Neuwagen. Dadurch schießen die Preise für gute Gebrauchtwagen in die Höhe. Was Händler in der Region dazu sagen.

Vier Jahre, nachdem ein Jugendlicher einen Brand im Schießzentrum Lindersbach in Rodalben gelegt hat, zeichnet sich die Wiedereröffnung der Sportanlage ab. Derzeit läuft der Wiederaufbau für 1,2 Millionen Euro.

Seit 15. März gilt für Mitarbeiter im Gesundheitswesen die Impfpflicht gegen das Coronavirus. Die Meldung läuft über das Gesundheitsamt. Dort haben bislang 100 Einrichtungen rund 300 ungeimpfte Mitarbeiter gemeldet.