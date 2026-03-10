Eine offene Tür, ein provokanter Handwerker und ein Mieter, der die Schnauze voll hatte: Das waren die Zutaten für den Prozess, über den sich der Tierschutzverein freuen darf.

Weil ein Handwerker mehrmals die Haustür sperrangelweit offenstehen ließ, führte dies zum Streit zwischen ihm und einem Mieter, sodass die Sache vor dem Zweibrücker Amtsgericht landete. Der Mieter soll den Handwerker nämlich beleidigt und bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft warf dem 31-Jährigen vor, Mitte September 2025 den Handwerker, als dieser Materialien in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Rande der Zweibrücker Innenstadt brachte, um die Mittagszeit massiv bedroht zu haben. Dabei sollen folgende Worte gefallen sein: „Ich klatsch dich zusammen, dass du da in der Ecke liegst und nicht mehr aufstehst.“

Der Angeklagte erinnerte sich vor Gericht noch genau an diesen Tag im September, schließlich feierte er an diesem Tag seinen Geburtstag. Er habe sich im Vorfeld schon einige Male über Handwerker geärgert, weil die laut ihm die Haustür offenstehen ließen. Er habe sie mehrmals gebeten, doch die Tür zu schließen. Das sei auch an diesem verregneten Tag so gewesen. Als er von einem Behördengang zurückkehrte, stand die Tür immer noch offen. Er sei deswegen zu dem Handwerker in den Keller gegangen. Der habe geantwortet, dass er das überall so mache. „Ich sagte: Das geht so nicht. Wir heizen doch nicht für draußen. Er baute sich dann provokant vor mir auf und fragte, wer ich bin, dass ich ihm so was zu sagen habe.“ Dann habe er noch abwertend gelacht. Der Angeklagte fügte in ruhigem Ton an, dass er den Handwerker weder beleidigt noch bedroht habe.

Hauptzeuge erscheint nicht

„Können Sie sich vorstellen, weshalb er Ihnen eine Bedrohung vorwirft?“, wollte der Richter von dem Angeklagten wissen, der in der Vergangenheit schon öfter eine kurze Zündschnur gezeigt hatte und wegen Beleidigungen und Bedrohung verurteilt worden war – letztmals 2022. Seit er seine heutige Frau kennengelernt habe, sei er viel ruhiger geworden, so der 31-Jährige. Durch die Worte des Handwerkers sei er zwar „innerlich beleidigt gewesen“, habe aber darauf geachtet, ruhig zu bleiben.

Der Handwerker selbst, der die Anzeige erstattet hatte und als Zeuge geladen war, war trotz ordnungsgemäßer Ladung, wie Richter Matthias Heinzelmann feststellte, unentschuldigt nicht vor Gericht erschienen. Der Richter verhängte deshalb gegen ihn ein Ordnungsgeld von 150 Euro.

Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Die Ehefrau des Angeklagten erinnerte sich als Zeugin, dass sie dem Handwerker vorgeschlagen hatte, doch den Stopper an der Tür zu betätigen. Sie hätten beide versucht, mit ihm zu reden, doch er sei provokant geworden und die Unterhaltung immer lauter. „Das war alles ziemlich überflüssig, aber Beleidigungen sind von beiden Seiten nicht gefallen“, so die Ehefrau. Sie habe dann zu ihrem Mann gesagt: „Komm, das bringt nichts, du hast Geburtstag.“ Ob er sie denn mal bedroht habe, wollte der Richter wissen. „Nein, nie. Ich gebe ihm da eher Feuer.“

Da der Handwerker als Hauptbelastungszeuge und Betroffener nicht erschienen war, sei daraus kein großes Strafverfolgungsinteresse abzuleiten, meinte der Richter. Er regte eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflage an. Die Staatsanwaltschaft schlug ein halbes Nettomonatsgehalt von 900 Euro vor, womit sich der Angeklagte einverstanden erklärte. Wenn er die Geldauflage innerhalb von sechs Monaten in Raten von 150 Euro an den Tierschutzverein Zweibrücken zahlt, hat sich die Sache für ihn erledigt.