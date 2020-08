Die an der Zufahrt zum Hallplatz von der Rosengartenstraße her eingesetzten versenkbaren Poller werden um knapp 15 000 Euro teurer. Der Stadtrat stimmte dem in seiner jüngsten Sitzung zu. Die im Haushalt 2020 für die Poller eingestellten Mittel von knapp 30 000 Euro seien aufgebraucht, die Aufstockung deshalb nötig, hatte die Verwaltung argumentiert. Die Poller wurden eingebaut, weil zuvor in der Fußgängerzone eine deutliche Zunahme des Fahrzeugverkehrs festgestellt worden war. Dabei hatte es sich nicht nur um Lieferanten, sondern auch um Fahrer von Privatautos gehandelt. Insbesondere spielende Kinder, darin war sich der Stadtrat einig, würden von rücksichtslosen Fahrern vor allem auf dem Hallplatz gefährdet. Verstärkte Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamts hatten laut Verwaltung nichts gebracht.