Am Donnerstag, 31. Oktober, öffnet das Bexbacher Rathaus I (Rathausstraße 68) von 17 bis 19 Uhr seine Pforten und lässt kleine Gruselfans ein. Bei der Halloween-Aktion, die zum dritten Mal stattfindet und für Kinder bis zwölf Jahren gedacht ist, können sich die Gäste an kleinen Spielstationen austoben. Es geht um Geschicklichkeit, Mut und den Spaß. Unterwegs werden den Kindern auch Gruselgestalten begegnen. Am Ende wartet auf die Schreckensspieler eine Urkunde und eine süße Überraschung. Die Veranstaltung ist kostenlos, anmelden muss man sich vorher nicht.