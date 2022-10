Für Sonntag und Montag laden Matthias Berndt und Sven Schließmeyer zu Halloween in ihr Horrorhaus auf dem Eitersberg ein. Der Eintritt ist frei.

In einem schwingend aufgehängten Kessel brodelt es auf dem Hof des Duos auf dem Eitersberg. Überall stößt man hier auf Kürbisse, flackernde Lampen sowie Warnschilder vor Zombies und anderen Gruselgestalten. Es ist schon das zweite Mal, dass Berndt und Schließmeyer ihr Haus vor dem Halloweenfest ausgiebig schaurig dekorieren.

Das Duo hat sich in das Thema „Haunted House“ gestürzt, das US-amerikanische Pendant zum deutschen Spukhaus. Die Gestaltung geht nach Berndts Worten ein wenig in den Western-Stil – zu erkennen etwa an zahlreichen Strohballen und wildwesttypischen Dekorationen. Die Vorstellung vor Ort dauert eine gute Stunde. Alles beginnt mit einer Lichtershow, anschließend werden per Video und Projektionen halloweengerechte Geschichten erzählt. Da geht es unter anderem um singende Kürbisse, Geister und den kopflosen Reiter aus dem Film „Sleepy Hollow“. „Richtig rüber kommt das natürlich erst, wenn es dunkel ist“, ergänzt Schließmeyer. Die beiden Gastgeber verkleiden sich ebenfalls: Der eine wird als Vampirgraf spuken, der andere trägt ein Gewand im Stil des Horrorfilms „The Purge“.

Sie waren schon in New York zu Halloween

Mit den Planungen für ihr Spektakel hatten Berndt und Schließmeyer bereits im September begonnen. Die viele Deko ist nicht ganz billig. Das Paar hat all das Zubehör über die Jahre zusammengetragen. „Ich würde sagen, dass wir zu Halloween mittlerweile mehr schmücken als zu Weihnachten“, ergänzt Berndt und lacht.

Seit eh und je haben die beiden großen Spaß am Gruseln. „Wir waren schon immer auf Halloween-Partys, haben auch schon Halloween in New York mitgemacht“, sagt Matthias Berndt. Dort wird das Horror-Ereignis am 31. Oktober wesentlich größer und opulenter gefeiert als hierzulande. Berndt vergleicht das Ausmaß der großen Halloween-Festivitäten in den Staaten mit dem der Fasnacht in Deutschland.

Gruselshow

Die Halloween-Vorführung findet am Sonntag ab 19 Uhr und am Montag ab 20 Uhr vor dem Haus in der Ernst-Drumm-Straße 31 in Zweibrücken statt. Der Eintritt ist frei.