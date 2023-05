Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unlängst skizzierte der Pfälzische Tischtennis-Verband (PTTV) in einem Schreiben von Präsident Heiner Kronemayer noch mögliche Öffnungsperspektiven in Corona-Zeiten und bezeichnete diese in der Überschrift sogar als Licht am Horizont. Beim SV Mörsbach scharrt man schon lange mit den Hufen, um wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen zu können. Aber das wird noch dauern.

Ab dem 22. März waren ja nach einem ursprünglichen Plan eigentlich weitere Lockerungen im Sport geplant – wenn es mit den Corona-Zahlen besser gelaufen wäre.