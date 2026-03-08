Der Hallenstürmer-Cup 2026 zeigte mal wieder, wie viele junge Stabhochsprung-Talente es nicht nur bei Gastgeber LAZ Zweibrücken, sondern auch bundesweit gibt.

Ein Sieg der erst 15-jährigen Eva Marie Weisbrodt von der MTG Mannheim im Frauen-Wettbewerb war eigentlich schon fast ausgeschlossen, weil mit der Schweizerin Lea Bachmann eine Profiathletin am Start war, die auch körperlich weit mehr mitbrachte. Doch die 16. der Weltmeisterschaften 2025 in Tokio (mit 4,45 Meter) legte in der Dieter-Kruber-Halle einen „Salto nullo“ hin. Eva Marie Weisbrodt, die deutsche Meisterin der U20, dagegen zeigte am Samstag vor 150 Zuschauern mit ihrem schnellen Anlauf, wie explosiv sie sein kann. Die vom Limburgerhof stammende Stabhochspringerin egalisierte beim Sportfest in Mannheim die deutsche U18-Bestleistung von 4,20 Metern, die sie nun gemeinsam mit Top-Springerinnen der Vergangenheit wie Silke Spiegelburg innehat. In Zweibrücken siegte Weisbrodt mit übersprungenen 4,05 Metern vor Tamineh Steinmeyer (LAZ Zweibrücken, 3,85 m), Jule Glaßer (LG Brillux Münster) und der erst 14-jährigen Hannah Burk (MTG Mannheim, je 3,75 m).

Bei den Herren gewann Jakob Legner (LAZ Zweibrücken) mit 5,12 Metern vor seinen Vereinskameraden Lars Urich und Ben Silas Kribelbauer (beide 5,02 m). Auf Rang fünf mit 4,72 m der 15-jährige David Könsgen, dessen Schwester Mila am Samstagmorgen zum Auftakt bei den Kindern am höchsten gesprungen war. Die Zehnjährige aus dem saarländischen Kleinottweiler zeigte, wie technisch stark eine solch junge Springerin ihre Versuche schon ausführen kann, und überquerte 2,50 Meter im dritten Versuch. „Sie hat das heute richtig gut gemacht“, lobte ihre 18-jährige Schwester und Trainerin Livia Könsgen, die selbst so gerne gesprungen wäre, aber nach ihrer Knieoperation erst im Sommer wieder ihren persönlichen Rekord von 3,72 Meter angreifen möchte.

Von einem Podest

Mila Könsgen pulverisierte ihre Bestleistung um gleich einen halben Meter. „Sie war auf jeden Fall heute gut. Aber die Kinder sind auch von einem Podest gesprungen, das etwa 30 Zentimeter hoch ist“, erzählt Livia Könsgen.

Was Mila am Stabhochsprung so gut gefällt? „Das man so hoch fliegt“, sagt sie wie aus der Pistole geschossen. Die Viertklässlerin turnt zudem noch beim TV Erbach. Was die Mutter dazu meint, dass ihre Tochter nun im Stabhochsprung ihre sportliche Heimat gefunden hat? „Sie haben es von ihrem Papa Patrick, der mal deutscher Jugendmeister war. Ich unterstütze, wo ich kann“, sagt Mama Eva Könsgen, die beim Hallenstürmer-Cup am LAZ-Stand Kuchen verkaufte. Auch ihr Sohn Samuel Könsgen (11) ist schon eifrig beim Springen dabei. Er schaffte am Sonntag 2,65 Meter und riss dann die 2,75 Meter dreimal ganz knapp.

Neunjährige auch dabei

Zurück zu Mila: Beim Sprung über 2,50 Meter gab es eine Besonderheit. „Sie ist zum ersten Mal mit einem neuen Stab gesprungen. Das hat sie supergut gemacht“, schwärmte Livia Könsgen, die sichtlich stolz auf ihre Schwester blickte. Erst bei 2,60 Meter war dann Schluss. „Es gehört viel dazu, sich überhaupt zu trauen zu springen“, betonte Livia Könsgen mit Blick auf die erst neunjährige Sophia Schmitt aus ihrer Trainingsgruppe, die mit neun Jahren eine der Jüngsten war.

Am Sonntag übersprang Nils Manuel Bubeck von der LG Leinfelden-Echterdingen in der gemischten Altersklasse bis hin zur U23 4,45 Meter und gewann den Wettbewerb.