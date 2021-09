Je nach Warnstufe dürfen ab Mittwoch, 15. September, maximal 25 (Stufe eins), zehn (Stufe zwei) oder fünf (Stufe drei) Ungeimpfte ins Hallenbad. Dafür ist das Badeparadies ab diesem Tag wieder durchgehend geöffnet. Die drei Besuchsblöcke entfallen. Nach Angaben der Stadtwerke sind Besuche über drei Stunden hinaus wieder möglich. „Das bedeutet, dass Sie innerhalb unserer Öffnungszeiten wieder jederzeit zum Schwimmen und Saunieren kommen können“, schreiben die Werke in einer Mitteilung. Auch das Nutzen von alten Mehrfachkarten und Familienbonuskarten sei wieder möglich. Neue Mehrfachkarten können gekauft werden. Auch müssen die Eintrittskarten nicht mehr vorab über das Internet gekauft werden, sondern ausschließlich an der Kasse. Kontaktdaten erhebt das Bad weiterhin – entweder über Luca-App oder ein Formular. Als getestet gelten Personen mit einem negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Kinder und Jugendliche bis elf Jahre benötigen keinen Nachweis, ab zwölf Jahren ist ein Schülerausweis nötig. Nicht zu klären war bis Dienstagabend, ob ungeimpfte Kinder und Jugendliche bei der Maximalzahl mitzählen oder nicht. In der neuen Landesverordnung zählen Kinder unter zwölf Jahre automatisch als geimpft oder genesen. In der Mitteilung der Werke steht hingegen, dass Kinder unter zwölf Jahren als getestet gelten. Das würde nach den neuen Baderegeln im Prinzip einen Ausschluss der unter Zwölfjährigen bedeuten. Bei den Werken war am Dienstagabend zu dieser Frage niemand mehr zu erreichen. Das Schulschwimmen wird künftig wieder in den Wochenplan eingearbeitet, hier bitten die Werke um etwas Geduld. Saunagänge sind ebenfalls wieder möglich, allerdings ohne Wedeln und Dampfsauna.