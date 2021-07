Obernheim-Kirchenarnbach. Die Polizei Landstuhl hat am Samstagmittag in Obernheim-Kirchenarnbach eine Anfang-30-Jährige aus Hessen festgenommen, die Drogen genommen hatte und sich laut Polizei so sehr wehrte, dass die Beamten einen Elektroschocker benutzten.

„Vorausgegangen war die Meldung, dass eine nackte Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm durch den Ort läuft“, schreibt die Polizei. Auf Nachfrage teilte die Polizei gestern mit, dass die Frau beim Eintreffen der Beamten „oben ohne“ gewesen sei, also am Oberkörper unbekleidet. Auf Ansprache der Beamten habe die unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Frau aggressiv reagiert und versucht zu fliehen. Sie konnte „zu ihrem eigenen Schutz festgenommen werden“.

Gegen die Festnahme habe sie massiven Widerstand geleistet und sich hochaggressiv verhalten. Deshalb habe die Polizei ein Distanz-Elektro-Impulsgerät – im Volksmund Elektroschockpistole – gegen sie angewandt. Das Kind habe sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Arm gehabt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Nachdem ein Bereitschaftsrichter die Entnahme einer Blutprobe angeordnet hatte, wurde die Frau in einer Fachklinik untergebracht. Das anderthalb Jahre alte Kleinkind wurde vom Jugendamt in Obhut genommen. Die Polizei fand bei der Frau zudem Betäubungsmittel.