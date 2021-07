Einen Mann mit nacktem Oberkörper, der am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in weißen Badeschlappen auf der Standspur der A8 zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Mitte und Ixheim stand und mit einer Schippe Dreck und Sand an den Fahrbahnrand schippte, haben sich etliche Autofahrer nicht eingebildet.

Der Mann gehörte zur offenbar dreiköpfigen Besatzung eines Vans mit Zweibrücker Kennzeichen, die bereits auf der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Mitte Teile des Inhalts ihres Anhängers verloren hatten. Sowohl auf der Auffahrt als auch auf der Einfädelspur in Richtung Pirmasens hatte das Trio größere Mengen Sand und Dreck verloren. Dies bemerkten die Männer dann offenbar während der Fahrt, und sie hielten ihr Gespann 350 Meter vor der Ausfahrt Ixheim auf dem Standstreifen an. Mit Schippen – aber ohne Warnwesten und in einem Fall sogar halbnackt und in Badeschlappen – liefen sie ein Stück zurück, um die Verunreinigungen zu beseitigen. Die alarmierte Polizei sicherte die Gefahrstelle ab und verständigte die zuständige Straßenmeisterei, deren Mitarbeiter anschließend auch die Fahrbahn reinigten.