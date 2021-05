Am Montag kehrt erst ein Teil der Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) zurück, eine Woche später der überwiegende Rest. Am 4. Mai ist dann Schulstart für die Zehnt-, Elft- und Zwölftklässler der beiden Gymnasien, die Neunt- und Zehntklässler der Realschulen plus und die Viertklässler der acht Zweibrücker Grundschulen. Sie werden zunächst in halben Klassen und wöchentlichem Wechsel unterrichtet. Für die Schulen heißt es jetzt: planen, planen, planen.

Geschlossen waren die Schulen coronabedingt seit 16. März. Achim Rohr, zweiter stellvertretender Schulleiter der BBS, spricht von einer „besonderen Situation“ für die Schule. Nicht nur, dass ab Montag bis Ende Juni Prüfungen der Abschlussklassen anstünden und dafür genügend Personal abgestellt werden müsse, der Unterricht vor Ort müsse auch abgedeckt werden. Rohr: „Das muss individuell abgestimmt sein. Für jede Klasse gibt es einen eigenen Plan.“ In den ersten beiden Wochen sei kein wöchentliches Rotationsverfahren vorgesehen, wie dies andere Schulen in Zweibrücken planten, so Rohr. Das ließen die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Prüfungen nicht zu.

Hälfte der Klasse lernt in der Schule, die andere zu Hause

Beim Rotationsverfahren kommt die Hälfte der Klasse – maximal 15 Schüler – zum Unterricht, die anderen lernen zu Hause. In der Woche darauf wird getauscht. Wie die Beigeordnete Christina Rauch betont, werde das Rotationsprinzip angestrebt. Doch es müssten „aufgrund räumlicher, personeller und gebäudlicher Gegebenheiten individuelle Lösungen gefunden werden“.

Dass es mit einem wöchentlichen Wechsel der Schüler nicht getan, sondern viel mehr zu bedenken ist, stellt Markus Meier, Leiter der Mannlich-Realschule plus, fest. Seine Neunt- und Zehntklässler dürfen ab 4. Mai wieder in die Schule kommen. Viele organisatorische Dinge seien zu klären; es müsse überlegt werden, wann das Reinigungsteam sauber macht oder wie man den Toilettengang mit dem vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern hinkriegt. Etwas so Einfaches wie der Wasserspender müsse außer Betrieb gesetzt werden, weil er nur per Knopfdruck zu bedienen ist. „Wir versuchen, diesen Knoten zu lösen“, so Meier. Wann die Schule für weitere Klassen geöffnet werde, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Meier: „Wir würden alle gerne zu einem geregelten Schulbetrieb zurückkehren. Das ist kein normales Schaffen, wenn man keine Klasse vor sich sitzen hat.“

Lehrer ab 60 dürfen zu Hause bleiben

Auch in der Herzog-Wolfgang-Realschule plus überlegt man, welche Räume für die Neunt- und Zehntklässler geeignet sind, wie Abstände eingehalten werden können, wie ein Wegekonzept aussehen soll. Es gebe Lehrer im Kollegium, so die stellvertretende Schulleiterin Sarina Wolf, die aufgrund ihres Alters gar nicht zum Unterricht kommen müssten. Das mache die Sache nicht leichter. Die Beigeordnete erklärt, „dass Lehrkräfte ab 60 Jahren auf freiwilliger Basis im Präsenzunterricht in der Schule eingesetzt werden.“ Sie dürften zu Hause bleiben und weiter Unterricht für die Kinder daheim anbieten.

An den Gymnasien starten am 4. Mai drei Klassenstufen: die zehnte, elfte und zwölfte. „Bis nächste Woche erarbeiten wir ein Konzept“, sagt Jörg Neurohr, Leiter des Hofenfels-Gymnasiums. „Verminderte Lerngruppen“ und „situationsspezifische Anpassung“ seien Stichwörter. Man suche gemeinsam – auch mit dem Schulelternbeirat – nach der Ideallösung unter Einhaltung der Vorgaben der ADD. Die Behörde versende auch Dokumente und Checklisten, die der Orientierung dienten. „Das ist eine ungewöhnliche Situation“, schickt Kerstin Kiehm, Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums, voraus. Erschwerend komme hinzu, dass man bei den Elft- und Zwölftklässlern Kurse mit unterschiedlicher Zusammensetzung habe. „Da eine Lösung zu finden, ist nicht einfach“, so Kiehm.

Geklärt scheint hingegen die Frage der Schülerbeförderung: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wird den Schülerverkehr laut Beigeordneter Christina Rauch „im üblichen Rhythmus“ aufnehmen.

Rauch: „Alle Schüler werden Masken erhalten“

Da die Landesregierung zunächst alle Abschlussjahrgänge zurück an den Schulen haben möchte, gehen am 4. Mai auch die Viertklässler wieder in ihre jeweilige Schule – vorzugsweise wochenweise im Wechsel. „Täglich gibt’s was Neues. Wir müssen ein bisschen kreativ sein“, sagt Sabine Theobald, Leiterin der Pestalozzischule-Grundschule am Himmelsberg. Gruppen seien zu sortieren, Hygienepläne zu erstellen, über die Maskenpflicht müsse gesprochen werden, zählt sie auf. „Alle Schüler werden Masken erhalten“, kündigt die Beigeordnete an. Dafür stelle das Land 1252 wiederverwendbare Masken und 4500 Einmal-Masken zur Verfügung. Letztere seien für den Notfall gedacht, wenn ein Schüler seine Maske vergessen hat. Im Unterricht sollten die Masken nicht getragen werden, aber in Fluren, Pausen und Bussen.