Von Jutta Göritz

Mist, ich hab’s schon wieder vergessen. Wie war gleich mein Passwort für den Online-Shop? Ich möchte diese Schuhe bestellen, aber ohne Passwort geht es nicht. Gut, dass ich mir ein Neues anfordern kann – das ich beim nächsten Mal wieder vergesse. Passwörter sollen ja möglichst kompliziert sein, mit Ausrufezeichen, Zahlen, Groß- und Kleinschreibung – da darf man richtig kreativ sein. Notieren auf einen Zettel macht keinen Sinn. Oje, wenn ich den Zettel verliere. Abspeichern auf dem PC? Nein, den könnte ja jemand ausspähen. Trotzdem, vielleicht weil alles andere zu kompliziert ist, ist das meistbenutzte Passwort 123456. Oder noch einfacher 111111. Der eigene Name oder der des Partners ist auch sehr beliebt. Man kann es sich halt merken. Ein Computer-Sicherheitsunternehmen hat zum heutigen Welt-Passwort-Tag einige Tipps. Während Ali Baba mit „Sesam öffne dich“ an die Schätze gelangte, schlägt der Profi vor, sich in der Computer-Welt doch mit Sätzen aus vier Wörtern zu schützen – geschmückt mit ein paar Sonderzeichen: H@ie schwimm€n im B00t. Finde ich klasse! Da fällt mir doch gleich ein tolles neues Passwort ein: 1ch br@uche n€ue Schuhe!