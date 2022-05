Schülerinnen und Schüler der Zweibrücker Jugendkunstschule überraschen im Rosenmuseum mit sehr abwechslungsreichen Darstellungen der Hagebutte.

Es müssen schon Wildrosen sein, denn die meisten Zuchtrosen im Zweibrücker Rosengarten haben sie nicht: Früchte. Sie heißen Hagebutten, haben mehr Vitamin C als eine Zitrone und helfen bei allerlei Krankheiten. Doch darum geht es den Schülern der Zweibrücker Jugendkunstschule nicht. Sie malen die Hagebutte für eine Ausstellung im Rosenmuseum des Rosengartens nicht unbedingt so, wie sie auf den Arzneimittelpackungen aussehen.

So malte die 17-jährige Fernanda Lanche eine Vierergruppe mit zwei Frauen und zwei Männern mit übergroßen rot-grünen Hagebuttensträuchern statt Köpfen. Rosenblüten und Hagebutten kombinierte die 17-jährige Lou Rottweiler als Druck auf edler goldfarbener Fläche so dekorativ, dass man es gleich als Karte verschicken könnte. Auch die 16-jährige Leyla Sema wagte sich an Druckgrafiken, allerdings an solche, die die Konturen betonen. Damit jeder sieht, wie sie entstanden sind, hängt sie die Druckplatte, in die sie ihr Motiv einritzte, ebenfalls auf. Neben Malerei und Grafik sind auch Hagebuttenobjekte ausgestellt: Groß wie Bälle liegen sie in einer Vitrine am Boden.

Insgesamt 22 Schüler der Jugendkunstschule zeigen im Rosenmuseum ihre Hagebuttenarbeiten, die unter Anleitung von Iris Seyler entstanden. Sie sind zu sehen bis zum Ende der Rosengarten-Saison am 31. Oktober.