Von Frank Bredel

Von Patrick Göbel

Erst wurde sie vermisst, jetzt ist klar, dass sie von ihrem Ehemann erdrosselt wurde: Am Montag wurde der 55-Jährige festgenommen. Er hat nun gestanden, seine 53 Jahre alte Ehefrau aus Riegelsberg bei Saarbrücken getötet zu haben.

Die Obduktion der Leiche am Dienstag ergab, dass der 55-Jährige seine Frau erdrosselt hatte, teilte Polizeisprecher Falk Hasenberg der RHEINPFALZ mit. „Der tatverdächtige Ehemann ist beim Amtsgericht vorgeführt worden, und es wird Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen“, teilte Polizeisprecher Falk Hasenberg der RHEINPFALZ auf Nachfrage mit. Er wird nun in die JVA Saarbrücken gebracht.

Am Montag führte er die Ermittler zu der versteckten Leiche in einem Wald zwischen Saarbrücken und Riegelsberg, wie das Polizeipräsidium in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Der Mann hatte die Leiche in einem Bombentrichter am Saarbrücker Gilbenkopf abgelegt. Die Polizeibeamten sicherten dort am Dienstag Spuren. Der Mann hatte seine Ehefrau am 4. Februar als vermisst gemeldet. Wegen Ungereimtheiten in seinen Angaben sei er schnell in den Verdacht der Ermittler geraten. Belastende Aussagen von Zeugen, die Auswertung von Spuren im Haus der Familie sowie im Auto des Verdächtigen erhärteten demnach den Verdacht so weit, dass er am Montagabend festgenommen wurde. Bei der Festnahme habe er gestanden, die Frau am Tag ihres angeblichen Verschwindens im Haus der Familie umgebracht zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.