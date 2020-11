Am späten Montagabend, gegen 23.15 Uhr, stellte die Polizei bei der Kontrolle dreier Fußgänger in der Schwalbenstraße in Ixheim fest, dass gegen einen Mann aus der Gruppe ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Dem 48-Jährigen „mit starkem Bezug zu Zweibrücken“, so die Polizei, wird vorgeworfen, im August in Frankfurt am Main einen Bekannten zusammengeschlagen und dessen Geldbörse geraubt zu haben. Der 48-Jährige wurde in der Schwalbenstraße festgenommen und nach Vorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, so die Polizei.