Den Zweibrücker Polizisten, die ihn am Dienstag in der Innenstadt bemerkten, war der 27-Jährige bereits bekannt. Sie hielten den Fußgänger an, weil gegen ihn wegen Drogendelikten ein Haftbefehl über 600 Euro Geldstrafe vorlag – beziehungsweise ersatzweise 40 Tage Gefängnis. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann Glück im Unglück: Ein Verwandter kam auf die Wache und blätterte die 600 Euro hin. So musste der 27-Jährige nicht den Gang in die Justizvollzugsanstalt antreten.