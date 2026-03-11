Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Saarland ist Opfer von einem Cyberangriff geworden. Wie der ASB mitteilt, haben sich Hacker Zugang zu einem der Server verschafft und Kundendaten und jene von aktuellen und ehemaligen Beschäftigten erbeutet. Die Hilfsorganisation betont, dass alle Dienste wie gewohnt weiterlaufen – sowohl der Rettungsdienst als auch die ambulante Pflege und der Hausnotruf. Der gehackte Server sei umgehend vom Netzwerk isoliert worden. Die Angreifer drohen laut ASB nun damit, die erbeuteten Daten zu veröffentlichen. Ob dies tatsächlich der Fall sei, darüber habe man bislang keine Erkenntnisse. IT-Forensiker analysieren laut ASB den Cyberangriff, um die Sicherheitslücke zu schließen und überprüfen alle Systeme auf potenzielle Schwachstellen. Man habe nach wie vor Zugriff auf den größten Teil der Daten. Der ASB vermutet, dass hinter dem Angriff eine international agierende Hackergruppe stecken könnte. Mögliche Folgen der Cyberattacke könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich abschätzen. Die zuständigen Datenschutz- und Sicherheitsbehörden seien informiert worden.