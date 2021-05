„Unsere Abiturienten sind meine Corona-Helden“, sagt der Pädagoge Marc Sprau . „Sie haben sich sehr, sehr vorbildlich verhalten in dieser doch schwierigen Zeit. Sie haben sehr vorbildlich allen Widrigkeiten getrotzt. Auch und gerade, wenn es um den Distanzunterricht ging. Oder eben um die Vorbereitung auf das Abitur. Die Arbeitseinstellung der Kinder war trotz Corona sehr gut. Das drückt sich in den sehr, sehr guten Noten aus, die beim Abitur rauskamen“, freut sich der Lehrer am Helmholtz-Gymnasium. Der Einöder hatte im aktuellen Abitur-Jahrgang einen Grundkurs in Chemie unterrichtet.