In unserer Kolumne fragt sich Maria Rimbrecht, warum Männer keine langen Haare mehr schätzen und wer uns vor geschorenen Männern schützt.

Haben Sie es auch schon bemerkt? Sie tragen sie immer kürzer. Männer mit längeren Haaren sieht man kaum noch. Das Schwänzchen ist weg. Locken sind der gnadenlosen Schere zum Opfer gefallen. Der Nacken und die untere Kopfhälfte sind kahl, befreit von jeder Haarpracht. Der Undercut triumphiert. Oben thront ein mehr oder minder großes Resthaar. Der Barber hat wieder zugeschlagen. Hier kommt keiner ungeschoren heraus.

Echte Männer gehen nicht mehr zum Friseur oder gar in den Frisiersalon. Sie lassen sich beim Barber oder Barbier verwöhnen. Männer unter sich! Wann ist ein Mann ein Mann? Im Barbershop regiert das Rasiermesser, nicht die Schere. Hier darf der Mann Mann sein. Hier weiß man: Eine Löwenmähne lässt noch nicht auf ein Löwenherz schließen.

Haarpracht ist vergänglich

So sitzen sie am sonntäglichen Kaffeetisch, geschoren wie die Schafe nach den Eisheiligen: Söhne, Schwiegersöhne und Enkel. Wo sind sie geblieben, die zarten Locken, die üppige Haarpracht, Zeichen von Jugend und Vitalität? Wir erinnern uns an Samson aus der Bibel, der nur unbesiegbar stark blieb, solange er sein Haupthaar ungeschoren ließ.

Am Kaffeetisch hält der Hausherr dagegen, er lässt sein Haar nur sehr sporadisch scheren, leider mit wenig Erfolg, nur spärlich sprießen die Haare auf seinem Haupt. Was auf dem Schädel fehlt, darf im Nacken sprießen. Wissen die jungen Leute nicht, wie vergänglich der Haare Schatz ist? Warum jetzt schon amputieren, was sich so früh von allein davonmacht? Man könnte man sich die Haare raufen!

Wer beschützt uns vor geschorenen Männern?

Apropos Barbershop: Hier kommen die Haare zwar zu kurz, aber der Bart bleibt lang. Hier herrscht die Kunst des Bartstylings, hier wird dem Bart gehuldigt. Ob Schnurrbart, Backenbart oder Vollbart, der Bart ist wie ein Garten, er muss gepflegt werden. Der Bart – Symbol der Männlichkeit – wird im Barbershop mit Hingabe gehegt, denn Bärte stehen für Dominanz, Macht und Reife.

Wie sagt ein arabisches Sprichwort: „Gott beschütze uns vor behaarten Frauen und bartlosen Männern.“ Aber wer beschützt uns vor geschorenen Männern? Vor dem ultrakurzen und super cleanen Buzz Cut? Vor dem markanten Undercut und dem dynamischen Brush Up?