Tele-Port, eine Neuentdeckung aus Luxemburg, spielt am Freitag, 24. Juli, 18 Uhr in der Reihe Hüttenjazz im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Die Reihe geht bis Mitte August. 500 Zuschauer sind zugelassen.

Vorher anmelden muss man sich nicht, aber die Kontaktdaten werden erfasst und die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden. Das Konzert beginnt um 18 Uhr auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, am Biergarten des Café Umwalzer. Der Eintritt ist frei - auch zu den anderen Konzerten der Reihe.

Die Band Tele-Port hat im Winter 2019 ihre erste CD veröffentlicht. Die Formation besteht aus dem russischen Saxofonisten Zehnya Strigalev und den luxemburgischen Musikern Jérome Klein (Keyboard), Pol Belardi (Bass) und Jeff Herr (Schlagzeug). Ihre Musik bezeichnen sie als „modernen Jazz“. Die Kombination aus nervösem Saxofon, den Klängen des Fender Rhodes und kräftigen Drums ergibt einen Sound, den man zuweilen durchaus als rockig beschreiben kann. Nach Auftritten in Luxemburg, London, St. Petersburg und Moskau sind sie in Völklingen für das saarländische Publikum neu zu entdecken.

Der „Völklinger Hüttenjazz“ ist eine Konzertreihe des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, künstlerischer Leiter ist der international renommierte Jazz-Schlagzeuger Oliver Strauch. Herausragende Musiker aus der Großregion Saarland, Lothringen und Luxemburg, aus dem Südwesten Deutschlands sowie hochkarätige Gäste aus anderen Regionen spielen Open-Air in der Industriekultur der Völklinger Hütte.

Die nächsten Bands sind am Freitag, 31. Juli, 18 Uhr. das Trio Jung/Agulhon/Neuhaus (Nancy/Paris/Stuttgart). Am Freitag, 7. August, 18 Uhr, kommt Blankx (Luxemburg/Saarbrücken) und am Freitag, 14. August, 18 Uhr, das Thilo Wagner Trio (Stuttgart/aarbrücken).