Am Freitag, 31. Juli, steht ein hochkarätiges deutsch-französisches Jazz-Trio auf der Bühne der Sommerreihe „ Hütten-Jazz“ am Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Der 34-jährige Gitarrist Christoph Neuhaus (Stuttgart), der 51-jährige Pianist Jean-Yves Jung (Nancy) und der Schlagzeuger Franck Agulhon (Paris) haben jeder für sich schon ihre Meriten verdient – eine Professur in Nancy, eine Auszeichnung beim Landesjazzpreis Baden-Württemberg und internationale Festivalauftritte. Als Trio sind sie jedoch noch nicht oft in Erscheinung getreten. 500 Zuschauer sind zugelassen. Vorher anmelden muss man sich nicht, aber die Kontaktdaten werden erfasst und die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden. Das Konzert beginnt um 18 Uhr auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, am Biergarten des Café Umwalzer.