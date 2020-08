in der Reihe „Hüttenjazz“ gastiert am Freitag, 7. August, 18 Uhr, die Band Blankx auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, am Biergarten des Café Umwalzer. Der Saarbrücker Pianist Manuel Krass (32) und der Luxemburger Schlagzeuger Michel Meis (31) zählen zu den herausragenden jüngeren Jazz-Musikern der Region. Sie bieten einen Mix aus Groove, Electro und Improvisation. Mit dabei in der Völklinger Hütte sind der Luxemburger Bassist Pol Belardi (31) und der Luxemburger Saxofonist David Ascani (30). Der Eintritt ist frei.