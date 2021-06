Nach der längeren coronabedingten Pause warten die Hütten in und um Zweibrücken nun wieder auf Gäste, die sich gerne zum Schmaus oder zu einer Apfelschorle niederlassen. Im Freien ohne Test, im Innenraum geimpft, genesen oder negativ getestet. Am heutigen Sonntag kann man zum Beispiel im Harzbornhaus Niederauerbach, in der Hahnberghütte Contwig, in der Kugelfanghütte Wattweiler oder in der Ski- und Wanderhütte Kirrberg einkehren. Die komplette Übersicht über Öffnungzeiten und alles Neue in den Hütten lesen Sie hier.