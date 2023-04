Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem neuen Trainer geht die SG Rieschweiler in der Fußball-Landesliga West in die Rückrunde, die Ende Februar beginnt. Björn Hüther, der die SGR jahrelang in der Verbandsliga coachte, beerbt Marcus Eiser, der wieder in seine bisherige Funktion als A-Jugendtrainer zurückkehrt.

„Der Wechsel hat nichts mit den zuletzt nicht so erfolgreichem Auftreten der Mannschaft zu tun“, sagt Vorstandsmitglied Tobias Weis. „Wir waren nach dem Rücktritt von Patrick