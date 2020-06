„Einsteins Zunge“ heißt das Hörspiel von Christoph Buggert, das der Saarländische Rundfunk produziert hat und als Live-Premiere am 23. Juni in Saarbrücken vorstellt.

Das Bild gehört zum kollektiven Gedächtnis: Albert Einstein, streckt an seinem 72. Geburtstag (14. März 1951) den Paparazzi die Zunge raus. Einsteins Geburtstagsgesicht sah Georg auch in der Mauer im Brentano-Park, ganz links, zweiter Stein von oben. Georg litt an Apophänie, überall sah er Gesichter, nicht nur das von Einstein. Jetzt ist Georg tot, sein Bruder sichtet den Nachlass des erfolgreichen Geschäftsmannes. Der entdeckt eine ihm unbekannte Seite an dem Bruder: seine intensive Beschäftigung mit Wissenschaft, seine nach Antworten auf die großen Fragen wie: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Lassen sich Glaube und Wissenschaft vereinbaren?

Davon handelt das neue SR-Hörspiel „Einsteins Zunge“ von Christoph Buggert. Es hat am Dienstag, 23. Juni, 19.30 Uhr, in der Hörbar im Kulturzentrum am Euro Bahnhof Premiere. Bei der Voraufführung sind Buggert, die Musiker des Liquid Penguin Ensembles (Regie und Produktion) und die SR-Hörspielredaktion anwesend und freuen sich auf den Dialog mit dem Publikum. Die Erstausstrahlung auf SR 2 Kulturradio ist am Sonntag, 28. Juni, 17.04 Uhr.

Anmeldung

Wegen der Abstands- und Hygieneregeln ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung unter Telefon 0681/959200 oder per E-Mail an info@kuba-sb.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.