Sie erzählt vom schmerzvollsten Moment ihres Lebens. Sie bringt alle Zuhörer in der Zweibrücker Kaffeemühle oft zum Lachen. Und sie verhindert fast ihre eigene Geschichte. Martha liefert sich in Michael Dillingers Hörspiel „Marthas Schlüssel“ ein besonderes Zwiegespräch mit dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Der Abend begeisterte aus mehreren Gründen.

„Geknufft hab’ ich dich, wie immer. Geröchelt hast du, wie immer, und dann wurdest du ganz ruhig, wie immer. Nur, dass du diesmal nicht mehr aufgewacht bist.“