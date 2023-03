Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sowohl der SV Rot-Weiß Höhmühlbach als auch die SG Wallhalben/Mittelbrunn bleiben weiter ohne Sieg in der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West, Gruppe B. Am Sonntagnachmittag trennten sich die beiden Tabellenschlusslichter 3:3 (3:1) – und das, obwohl Höhmühlbach dreimal so viele Tore schoss wie in den ersten drei Saisonspielen.

Patrick Schmitt ist fast alleiniger Torschütze vom Dienst der Höhmühlmacher in dieser Saison. Zumindest bis zur 32. Spielminute. Zuvor waren die Rot-Weißen mit 1:11-Toren