Ob die Zweibrücker Hundehalter nächstes Jahr mehr Hundesteuer bezahlen müssen, hat der Stadtrat am Donnerstag noch nicht entschieden.

Nächste Woche, wenn der Haupt- und Personalausschuss den Haushaltsentwurf bespricht, werden aktualisierte Daten vorgestellt. Die sollen in die Entscheidung einfließen. Deshalb hat der Stadtrat dieses Thema am Donnerstag, ebenso wie eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, von der Tagesordnung genommen. Die Entscheidung soll am 7. Dezember fallen, wenn der Stadtrat zum Haushaltsplan tagt. In der Stadt waren Ende 2021 rund 2400 Hunde gemeldet, die Stadt nimmt durch die Hundesteuer pro Jahr 250.000 Euro ein. Die Haushaltskonsolidierungskommission hatte im Sommer vorgeschlagen, die Hundesteuer um zehn Euro pro Jahr anzuheben [nicht um acht Euro und nicht für weitere Hunde, wie einer früheren Version des Artikels stand]. Das würde im Jahr 20.000 Euro Mehreinnahmen bedeuten. Hintergrund ist, dass das Land einen großen Teil der Zweibrücker Schulden übernehmen würde, dafür aber fordert, das die Stadt spart und mehr Geld einnimmt. Deshalb steht auch eine Erhöhung der Grundsteuer im Raum, die die Hausbesitzer betreffen würde. Dafür müsste die Stadt den sogenannten Hebesatz erhöhen, der derzeit bei 480 Prozent liegt (nicht bei 425, wie am Dienstag berichtet).