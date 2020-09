Da vorn im Eck, der Baum zum Kratzen, der ist ein Paradies für Katzen! Ja, liebe Stubentiger, da habt ihr mal was, wovon ihr später euren Enkelkitten erzählen könnt. Unter all den Klamotten, die das liebe Frauchen dieser Tage in der Bügel-Mache hatte, waren auch ein Paar Spendierhosen. Die wurden aufgemacht, als Ergebnis ragt jetzt dieses Mordsdrum in die Höhe. Satte 1,97 Meter misst das Teil, ist damit vier Zentimeter höher als David Hasselhoff und sogar fünf Zentimeter höher als Thomas Gottschalk. Wetten, dass ihr im weiteren Umkreis die einzigen Fellnasen seid, die so ein imposantes Trainings-, Spiel- und Pedikürgerät zur Verfügung haben? Gut!

War nicht gerade günstig der Kauf, fürs gleiche Geld hätten wir genau 100 Säcke Holzstreu fürs Katzenklo aus dem Drogeriemarkt schleppen können. Aber Qualität hat ihren Preis. Dafür wird dieser Trump Tower für Stubentiger auch ne ganze Weile halten. Das Ding bringt auch einiges auf die Waage. Da, wo er jetzt steht, wird er bis zum irgendwann fälligen Abwracken stehen bleiben.

Dies unterscheidet den Kratzbaum übrigens von den Bäumen, die aktuell am Herzogplatz stehen. Das sind Wanderbäumchen, deren Schicksal, wie man hört, die Verantwortlichen beim UBZ wenig juckt, nach dem Motto: „Das kratzt uns nicht.“ Jedenfalls werden die Gewächse nicht vom Umweltbetrieb gegossen, weshalb sich führende Mitglieder der Stadtspitze als Wasserträger betätigen. Andernfalls müssten wir womöglich bald von einer „Abkratzbaum-Aktion“ sprechen.